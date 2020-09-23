節能輪胎產業聯盟會長車輛中心總經理王正健表示，滾動阻力是指能量損失的量度，90％是車輛的輪胎在接觸地面變形中損失，新車配胎要求低滾阻性能，為符合車輛能標準重點之一，目前取得節能輪胎廠家，已核發三家，市場上已有10型、共計95款的輪胎規格，所銷售的節能輪胎一年節油量約950公秉，為地球在環保節能，盡一份心力。

節能輪胎產業聯盟交流會議，22日在「集思交通部國際會議中心」展開，本次會議針對節能輪胎標誌推動與節能產品進行交流，聯盟成員，包括正新、建大、南港、普利司通、固特異、登祿普及橫濱等輪胎大廠，均派代表參加。

節能輪胎產業聯盟，由經濟部能源局委託財團法人車輛研究測試中心執行車輛節能技術推廣計畫所成立的任務性組織，組織由車輛研究測試中心負責會務執行，聯盟宗旨以高節能效率輪胎推廣為主軸，促使我國能源政策永續發展理念與國際接軌，因此，很多輪胎大廠都是聯盟成員。

這次活動以說明「效率分級標示」為主題，特別邀請到輪胎廠商說明發展狀況。與會的建大研發中心經理陳秋宏指出，建大在節能輪胎開發上，花了不少心力，透過「虛擬輪胎開發系統-K-TEK」，能將輪胎花紋、結構及性能最佳化。現場展示的建大「KR41」車胎在開發期間，為了提升低滾阻、高溼抓的性能，整體輪胎進行輕量化，及輪胎輪廓的優化。

建大透過模擬程式，調整降低輪胎進行間的噪音產生，未來將開發出可提供低噪音、節能及安全性的輪胎。

節能輪胎產業聯盟與建大輪胎合作，結合經銷商人員教育訓練，安排「節能輪胎標誌推廣宣導」課程，說明節能輪胎標誌，區分為A、B、C三個等級，透過輪胎廠經銷體系服務人員，使消費者了解節能等級愈高，代表車輛行駛中滾動阻力愈低，能夠節省的燃油愈多。

(工商 )