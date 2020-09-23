「面對中國，西方無能為力」，這是法國《世界報》(Le Monde)刊出的一個標題。該報對於現在美歐國家與中國大陸錯綜複雜的關係進行分析後認為，不論是川普的強硬措施，還是歐盟所希望的與大陸建立長期夥伴關係，換句話說，不論是軟是硬，這些措施似乎都無法阻止北京成為世界第一強國。

《法國國際廣播》引用《世界報》刊載署名勒梅特（Frédéric Lemaître）的文章指出，要不是美國法官9月20日在最後一刻進行干預，未來想在美國使用大陸的微信，可得先下載翻牆軟體才行。迄今為止，翻牆軟體一直是用來繞過中國大陸或者伊朗這種國家的網路審查，如果在美國也需要翻牆軟體的話，象徵意義是非常強烈的。

《世界報》分析說，實際上，不只是世界第一的美國，而是整個西方都在如何對待中國大陸這一問題上走進了死胡同。加拿大剛剛放棄了與大陸達成自由貿易協定的希望，孟晚舟被加拿大逮捕，北京也拘捕2名加拿大人，目前還在僵持中。澳大利亞的情況和加拿大有得比，之前它堅決擁護大陸，現在卻成了最猛烈的反對者。

歐洲的情況呢？文章表示，唯一讓歐中關係顯得不是重大失敗的，是9月14日習近平和歐洲領導人舉行的視頻峰會。梅克爾去年邀請習近平出席萊比錫峰會時，就想簽署已經進行了7年談判的投資協議，但這次歐盟委員會主席馮德萊恩的峰會報告說法仍是「還有很多事情要做」。

文章指出，20年前，當中國大陸於2001年年底加入世界貿易組織時，它只是一個市場，後來成為了一名競爭者。然後，自習近平於2012年上台以來，不論是在經濟還是意識形態和軍事上，大陸都變成一個對手。

美國考慮的是力量的較量，但歐盟還是試圖將大陸視為合作夥伴。但這能持續多久？歐洲的口號是互惠和多邊主義，但不管大陸說的怎麼好聽，實際上這兩者它都不要。大陸的歐盟商會年度報告中指出，「過去40年歐洲公司一直堅信中國領導人在擺脫孤立後會堅決地向全球化邁進，並不斷的開放。不幸的是，最近幾年這種信心動搖了。」

文章認為，面對西方的失望甚至敵對，大陸完全沒有受到影響。他們要在2049年成為世界第一大經濟體，根本不打算改變自己的模式。為什麼要改變？根據聯合國經發會數據，2020年中國大陸可能是唯一經濟正增長的G20國家，川普18個月前發起的貿易戰顯然沒有達到期望的效果。

文章最後說，無論美國下一任總統是誰，中國大陸都知道未來幾年與西方的關係都會很艱難。就目前來說，很明顯，無論是經濟或人權問題上，用的是川普的強硬政策或歐盟的軟性方法，都不會讓習近平改變立場。面對中國大陸，分裂的西方還沒有找到解決的方案。

(中時新聞網)