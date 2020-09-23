日前傳出澎湖馬公基地軍艦因為緊急事件臨時出航，造成該基地向當地飲料店訂購的百杯手搖飲遭棄單，而該店老闆表示選擇原諒，形成「愛國飲料店」的事件，總統蔡英文也在昨日視察澎湖基地時特地到該飲料店購買150杯飲料贈送給國軍弟兄，就此成就了一段佳話；但對於該事件，宅神朱學恒卻認為，這恐怕會是民進黨「危機」的前兆。

朱學恒在自己主持的廣播節目中邀請了國民黨黨主席、立委江啟臣來到節目中，談到近日台海緊張，共機頻頻在台海上空出沒，多次飛越中線，若非我國指揮官自制，恐怕隨時都有可能出現擦槍走火的狀況。

對此，江啟臣表示台灣民間對於共機的反應相當奇怪，台海可以說是兵凶戰危，隨時都可能出現狀況，但是台灣的民眾、社會反應並不大，對於台海的安全似乎相當有信心；對此，朱學恒則直接說：台灣民眾對共機飛越台海「早就麻痺了！」

這次蔡英文赴澎湖買飲料的事件，名嘴黃暐瀚日前曾做過評論，認為這起事件是蔡英文團隊對於議題掌握的展現，認為國民黨未來恐怕難以翻身；但是朱學恒卻不這麼看待，他表示，這主要是因為國民對於共軍犯台的威脅早就麻痺了，民進黨如今已經找不到讓台灣民眾感受到危機、有團結之心的辦法了，所以才讓總統做出這種「過去根本就是立委、縣市首長等級的人在做的動作」；而台灣民眾已經陷入如此安逸的心理，這件事情讓朱學恒感到相當害怕。

(中時新聞網)