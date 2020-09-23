苗栗市40多歲傅姓男子嫌走路太累，臨時起意動手行竊停放在路口超商旁的自行車，警方循線當場逮捕到案，並查出傅男日前還涉嫌竊取他人祭拜好兄弟的飲料，警訊後，依竊盜罪嫌將他移送苗栗地檢署偵辦。

18日晚間近10時許，苗栗警分局接獲民眾報案，指稱停放在超商旁的自行車不翼而飛。苗栗分局北苗派出所員警陳義文、許玉臻立即趕往現場，並調閱超商周邊及街道附近監視器，一眼即認出涉案男子為轄內傅姓慣竊所為，並於當晚10點半在苗栗市英才路攔截逮捕。

傅男向警方供稱，當天因在路上閒晃步行半小時左右，覺得走路太累，發現超商旁停放1部自行車未上鎖，臨時起意行竊作為代步工具，警方偵詢後將傅男移送法辦。

此外，警方調查發現，傅男曾在中元普渡之際，偷走民眾擺放在桌上的供品，遭竊的民眾雖沒報案，但將行竊過程畫面PO上臉書，引發討論。

苗栗警分局長賴銘助表示，同仁秉持同理心，鍥而不捨過濾周邊多處監視器後鎖定竊嫌，並在短時間內找回被害人失竊物品，特表嘉許，同時也呼籲民眾，車輛停放後可加裝大鎖，多一道關卡，降低成為歹徒下手目標。民眾若發現不法，請立即打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創安和樂利生活環境。

(中時 )