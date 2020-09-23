美國眾議院通過短期支出法案，支撐聯邦政府機構有資金運轉維持到12月11日，加上Nike最新一季財報表現遠超市場預期，美國總統川普表示，美國經濟不會進行第2次封鎖，道瓊期指盤前上漲200點，但電動車大廠特斯拉指稱其產品要大規模量產要等到2022年，道瓊指數開盤上漲超過170點，Nike則是開盤大漲10%。

截至台北時間17日晚間9點40分，道瓊指數上漲144.52點或0.53%、暫報27,432.7點；標普500指數上漲5.81點或0.18%、暫報3,321.38點；那斯達克指數下跌16.59點或0.15%、暫報10,947.05點。

科技股不如近期反彈走勢，早盤疲弱，4大科技巨頭漲跌互現，微軟股價走跌0.66%、暫報206.2美元，Nike股價早盤大漲9.90%、暫報128.26美元，特斯拉大跌22.28美元或5.25%、暫報401.4美元。台積電ADR股價下跌1%。

黃金期貨價格跌破1900美元關卡，目前暫報1,882.85美元，美元指數則是衝上近期新高，站回94關卡。

川普表示，美國將不會實施第二輪封鎖，不會如英國近期受到疫情復燃影響，甚至可能延遲開學返校時程，這也激勵航空、郵輪股股價走升，強生公司的新冠疫苗進入第3期試驗，股價開盤上漲逾1%。

(中時新聞網)