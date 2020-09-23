在台灣用現金找零是門藝術，不少民眾在結帳時為了找零能「湊整數」，會多給額外零錢給店員，不過這可考驗店員的算術能力了！一位網友近日去全聯消費404元，於是拿出500元和一枚5元硬幣，沒想到店員找零時卻陷入時間暫停，瘋狂當機3次，一度更「停格20秒」，笑翻一票網友。

一位男網友今（23）在臉書社團「爆怨公社」上表示，剛到全聯買鮮奶、買了404塊，遞給收銀員500元紙鈔和一枚5元，原本一切都很正常，直到原PO遞給一枚5元後，店員卻愣住了。原PO形容店員看到5塊錢時「完全停格約20秒」，接著又恢復動作，也讓原PO鬆一口氣，沒想到店員卻從收銀機裡拿出96元，和一枚5元，接著他又再次陷入停格狀態。

終於，店員再次打開收銀台，換成一張百元鈔和1元零錢，正當原PO伸出手準備接過找零時，店員又卡住了！原PO表示，他聽到店員嘴裡發出「500-404=96+5*～#¥^_^！%」的驗算聲，確定後才將錢放到原PO手上。

貼文一出，網友紛紛表示，「找錯錢要自己賠，當然要多算幾次啊」、「這時候，你應該大喊：請支援收銀，有人當機了」、「發現店員有卡住的狀態，我會直接跟店員說找我多少金額」、「我遇到人家補零錢給我我也會卡住ㄟ，哈哈哈」、「看到一半我笑了，我以為只有時間停止器會讓人暫停，想不到數學問題也可以辦到，太厲害了」、「女人也許會欺騙你，兄弟也許會背叛你，但數學不會，數學不會就是不會！」

但也有網友說「你在日本這樣子會被當作奧客」、「自以為聰明，反而造成別人的困擾，其實我真的不喜歡這樣，日本人也不喜歡這樣，因為會亂掉」。

(中時新聞網)