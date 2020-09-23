新片《刻在你心底的名字》監製瞿友寧、演員曾敬驊、陳昊森日前上節目E!Studio藝鏡到底之「Talk一杯」接受主持人鄭偉柏專訪，暢談拍片心情與青春故事。該片講述2位高中男孩的揪心初戀，3位特地帶了印象深刻的照片與具紀念價值的物品到節目中與大家分享，曾敬驊分享小時候和3位姐姐的合照，笑說從小備受她們寵愛，被爸爸打時，姐姐們都會幫忙挨打、保護他，主持人鄭偉柏笑說：「她們好像烈士一般在保護你耶！」

陳昊森則是戴上幼稚園時安親班英文老師送給他的手錶，他自認小時候很皮，每天都只想打球、往外跑，很多老師都認定他是壞小孩，但是只有這個老師沒有往他身上貼標籤，反而鼓勵他：「你反而要感謝你的皮，就是因為你的皮，還有你的這些小點子，會讓你將來有很多珍貴的寶藏。」他相當感謝老師，也為了珍藏這只手錶，特地加上一節錶帶，讓長大的自己能不時戴著。

瞿友寧則在節目中分享人生最瘋狂的事，就是高中為了喜歡的女生，大費周章爬到工地看板上剪別人的熱氣球，想要在女孩的生日告白示愛，但想追求浪漫，其實過程十分艱辛，自嘲：「爬上去之後，就覺得我掉下去就應該死定了，我要在這個時刻為了這件事情死掉嗎？」接著和高中同學在凌晨四點從台中騎車到豐原，載著熱氣球送到女生家中，但氣球在過程就被磨破了，瞿友寧笑說：「隔天早上女生只看到氣球的『屍體』。」

曾敬驊和陳昊森2人片中大談揪心虐戀，曾敬驊在拍攝的時候，陳昊森會在鏡頭外深情看著曾敬驊、唱歌給他聽，冥冥之中就產生了一種連接感，兩人拍戲時，彼此都有安全感和信任感。曾敬驊先前拍攝《返校》只有和王淨牽手，拍攝《做工的人》也僅和項婕如擁抱，螢幕初吻則是被陳昊森奪走，瞿友寧笑說：「要給紅包！」陳昊森羞笑：「我的嘴唇增值了！」該集節目9月23日下午五點半於「E!Studio藝鏡到底」社群平台上線。《刻在你心底的名字》9月25日至27日搶先口碑場、9月30日正式上映。

(中時 )