日職》王柏融代打賺打點 22:102020/09/23 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王柏融今天代打有1分打點。（中央社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 火腿鬥士隊今（23）日繼續與西武獅隊交手，火腿隊「大王」王柏融今天並未先發，6局上代打雖然未擊出安打，但因對方失誤，他有1分打點進帳，本季累計4分打點。 王柏融在6局上接替捕手清水優心打擊，比數4比6，火腿隊攻佔一、三壘，王柏融面對西武隊中繼投手宮川哲，把球打向二壘造成守備失誤，王柏融站上一壘，火腿追成5比6。紀錄上雖是失誤上壘，仍有1分打點。但他打數1、安打0，打擊率小降至1成88；終場火腿以5比6輸給西武。 日職》王柏融單場雙安 吳念庭也敲安打 (中時 ) #王柏融 #打點 #火腿鬥士 #西武獅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》王品攜手零售通路 多方搶攻鮮食商機 14:492020/09/23 財經 MLB》痛宰馬林魚 勇士隊國聯東區3連霸 11:112020/09/23 體育 中職》獅猿再戰 曼恩尋求中職首勝 10:042020/09/23 體育 2020美大選》川普拜登面對面較量 首場辯論三大議題曝光了 17:102020/09/23 國際 立院外交國防召委 呂玉玲、王定宇拿下 11:132020/09/23 政治 大同兩派董事名單 今審查 04:102020/09/23 財經要聞 旗津黑沙玩藝節 開趴嗑海鮮 04:102020/09/23 地方新聞 悶了1個月 林安可再開轟 04:102020/09/23 運動天地 董落誰「派」！ 大同股臨會董事及獨董候選人名單23日將出爐 10:302020/09/23 財經 王之道／陳時中貪權走鐘 07:452020/09/23 政治 體育熱門新聞 正妹妻心碎 最帥奧運泳將被爆賓館激戰小三90分鐘 - 體育 NBA》一眉哥只抓2籃板 湖人輸球最大戰犯 - 體育 中職》轟不停！悍將16比5大勝兄弟 - 體育 中職》王維中：對合約很滿意 不會讓葉總失望 - 體育 MLB》道奇國聯西區8連霸 史上第3長 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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