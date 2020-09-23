火腿鬥士隊今（23）日繼續與西武獅隊交手，火腿隊「大王」王柏融今天並未先發，6局上代打雖然未擊出安打，但因對方失誤，他有1分打點進帳，本季累計4分打點。

王柏融在6局上接替捕手清水優心打擊，比數4比6，火腿隊攻佔一、三壘，王柏融面對西武隊中繼投手宮川哲，把球打向二壘造成守備失誤，王柏融站上一壘，火腿追成5比6。紀錄上雖是失誤上壘，仍有1分打點。但他打數1、安打0，打擊率小降至1成88；終場火腿以5比6輸給西武。

(中時 )