搶攻教師節與中秋連假商機，秀泰生活商場9/26-28期間出示教師證，就能免費獲得50元商場購物金，吃飯購物都能使用；9/25-10/4聯合近百家品牌祭出教師限定的專屬優惠，只要憑教師證到指定櫃位消費，最高可享5折優惠！
此外，秀泰表示，隨著疫情趨緩，今年最賣座國片《可不可以你也剛好喜歡我》，以及備受矚目的《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》等相繼上映，9/26-9/28憑當日電影票根及教師證，即可至全台秀泰影城販賣部兌換一份免費爆米花！
秀泰表示，9/25-10/4只要來全台秀泰影城看電影，或在秀泰商場消費滿500元，就能參加抽獎。獎品包括最新發售的Apple Watch、花蓮蝴蝶谷度假村雙人住宿、中台灣最頂級的VIP影廳丹普廳雙人套票、全台唯一親子火鍋-童鍋中秋烤肉組、鍋物套餐、秀泰生活購物金等，共計1,000個豐富獎品。
(工商 )
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