永豐金控告永豐銀前總經理張晉源賤賣美國遠東銀行（FENB）案23日在台北地方法院第三次開庭，張晉源晚間發臉書發表660字感言回擊，引發逾800名臉友力挺按讚。

張晉源臉書全文如下：

之前怕法庭爆滿坐不下，不敢公開感謝黃國昌律師，今天義務出庭替我辯護永豐金對我的自訴報復。

我在金融業數十年，合作律師無數，從來沒有碰過翻閱英文併購財務資料比我還快的律師，黃國昌面對厚厚一大疊的英文資料竟然第一時間就找到打臉對方的關鍵證據。

說真的，如果他做併購律師，現在很多大牌律師都不用混了。今天黃律師當庭打臉永豐金跟摩根士丹利的「和解聲明」與之前的聲明嚴重矛盾，未來會申請一干人等到庭具結作證。終於見識到正義之聲的鏗鏘有力，打得謊言畏畏縮縮不知所云。走出國會，黃國昌還是戰神！

後記：我知道這種實力等級的律師費非常高，但是他「義務」幫我辯護，還督促我做功課，穩定情緒，訓練思考。

跟他道謝，他只說，沒什麼，這個世界不能讓守護公益的揭弊者變成被金錢恣意霸凌的受害者，讀他寫的答辯狀，我真的忍不住淚水。

註：

0、最感謝我的律師鄭深元，運籌帷幄，冷靜紮實，有他的保護，邪靈退去，陪我在暴風雨中吟嘯徐行，是我最大的穩定力量。1、我揭發永豐金三寶跟鼎興這兩起涉及大股東何家的詐貸案，保護股東，讓無辜的同仁以後不需要被迫犯罪半夜流淚。2、永豐金用股東的錢刑事自訴保護股東資產的人。3、罪名是沒跟董事會特別強調資產負債表的資產是淨資產，他們雖然年年通過財報，但是這個真的都不懂。4、聲稱害他們做出錯誤決策讓公司只賺20億。雖然這家公司一度頻臨倒閉，但是一定可以賣更高。5、今天當庭吹哨，跟法官告狀永豐金，針對同一份英文報告提交給法院的中譯本跟提交金管會的中譯本竟然有截然不同的結論。我本來以為一般人不敢騙法院的，別人的錢花不完，果然不是一般人。

(工商 )