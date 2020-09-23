YouTube 23日宣布，YouTube Kids正式在台上線，家長可以透過設定挑選適合孩子觀看的頻道及限制觀看時間。

YouTube表示，YouTube Kids讓孩子可透過瀏覽「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」這四大類型的頻道內容和播放清單中的影片，也提供一系列值得信賴的合作夥伴頻道與內容，包括美術與勞作、音樂、體育和教育學習等，YouTube Kids介面採用大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面與清晰可見的圖示，方便孩子瀏覽。

YouTube指出，透過「由您自行核准內容」功能，家長可明確指定允許孩子看的影片和頻道，無論是想讓孩子只能觀賞自己挑選的內容，或是想排除某些影片或頻道，都可透過這個功能管理，家長也可選擇是否要啟用搜尋模式，這款應用程式提供許多功能，幫助家長控管孩子的使用體驗，YouTube Kids也提供計時器功能，讓家長控管孩子的觀看時間，如果將單次觀看時間限制為30分鐘，系統就會在觀看時間結束時跳出提醒。

(工商 )