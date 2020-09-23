台達電宣布與遠傳電信共同參加SEMICON Taiwan 2020展出5G通訊設備解決方案，台達電表示，在AloT趨勢下，電信業者必須建置兼顧高速與穩定的5G網路，台達電的電力電子技術與節能系統整合能力，能夠提供5G大型基地台98％效率及56.8W/in高功率密度的通訊電源模組與遠端設備管理平台，協助實現節能與可靠的通訊運作。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達電與遠傳為長期策略合作夥伴，5G時代來臨，台達全面佈局5G產業供應鏈，提供完整解決方案，包括: 網通設備、電源管理、能源管理基礎設施等多面向的應用，搭配遠傳在5G市場佈局。

除了大型基地台使用的電源模組與設備管理平台之外，台達電也針對5G小型基地台，推出室外型通訊電源模組，電力電子技術與自然冷卻的散熱管理，5G小型基地台電源模組最高可達到97％效率，符合IP65規範的機體通過7級地震防震測試，可適應不同戶外環境的應用，無須維運。

(工商 )