張理國／台北報導

政院今天舉行「行政院青年諮詢委員會」第2屆第3次會議，會中提案「爭取國際非政府組織來台設立據點」。政務委員唐鳳除要求外交部在官網設立INGO來台設點雙語資訊專區；也請內政部完備法令，建立友善制度。

行政院長蘇貞昌今天主持青諮會時也說，他一直鼓勵政府多聽取年輕人的意見，年輕人能飛天鑽地、不受拘束的發揮，想法很靈活，所以他擔任院長時，要求部會首長不要拘泥，時常「歸零」，多思考有無更好的方法，也請各部會儘量讓年輕人有機會，為年輕人搭好舞臺，能夠演出精彩，人生才會精彩。

行政院表示，這次會議有3件新提案，包括擴大民間團體的國際參與、強化原住民合作事業之整體發展、以及爭取國際非政府組織來台設立據點等3案，政院表示，後續將由副召集人、政委唐鳳接續主持會議。

關於「提升台灣民間團體、學術研究單位、非營利組織與社會創新組織之國際參與」提案，唐鳳指出，外交部應研議依經濟部「社會創新組織」的定義，在不排擠其他重要施政、預算科目，增列參加國際交流預算，必要時請經濟部提供相關支援。另各部會可考慮適度放寬民間團體、現有非營利組織等定義，讓社會創新組織可從事國際合作、國際開發的交流與推廣，因現在有許多不同型態的組織團體，請外交部召集專家學者研究評估，建立參與模式。

針對「為強化原住民合作事業之整體發展，建議中央與地方統整輔導方案，並積極落實各項輔導措施」討論案，唐鳳表示，內政部應以一年為期程，檢討原住民族勞動合作社等各類合作事業法律位階認定，合作事業不限於原住民族，也將社會創新組織納入，因涉及事業部分，請內政部研修合作社法或另立專法。此外，「合作事業推動地方創生中長程計畫」雖已報院審核，仍請內政部考量納入合作社平台串連與相關運作機制。本提案請原民會一同協作，透過該會的力量，讓平台順利運作。

有關「完備我國爭取國際非政府組織（INGO）來台設立據點策略與相對應之實施計畫」提案，唐鳳表示，外交部將在官網設立INGO來台設點雙語資訊專區，提供有關INGO來台設點等核心資訊，相關部會也可與外交部網頁建立超連結，便利INGO查閱；另請內政部等部會儘速完備相關法令，建立友善制度。

行政院青年諮詢委員會,蘇貞昌,唐鳳

(中時 )