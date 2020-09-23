位於英國的1名愛丁堡監獄男警保羅‧多爾多德，因看到女殺手身材姣好，立即引起他的性情大發，某日趁著四下無人時，保羅打開這位女犯的牢門進入後，2人頓時將漆黑房間變成鬼哭神豪的激情聖地，然而保羅大頭管不住小頭的衝頭，讓他沒過多久後立即被愛丁堡監獄開除職位。

英國的愛丁堡監獄發生一起男警與女殺人犯牢房中激戰離奇事件。這名33歲的男警保羅‧多爾多德(Paul Dollard)在監獄裡擔任管理犯人的工作，然而保羅某次見到1位女殺人犯被押來工作地時，深深吸引保羅的注意力，讓保羅頓時內心小鹿亂撞，從此保羅只要在自己的值班時間，保羅都會非常關注這位女殺手的狀況。

這名35歲的女殺人犯，因犯下未遂謀殺罪名入獄，女犯被押入獄中時，還被不斷逼迫問話。1次保羅的值班時間，保羅實在大頭管不住小頭，他立刻拿起萬用鑰匙開啟這位熟女犯的房門，隨後走入後與女犯在黑暗房激戰數回合，讓隔壁房的牢犯皆聽的超害羞。

(中時新聞網)