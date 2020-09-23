曜越（3540）因被列入注意股，再度提前公告8月獲利，經自結8月營收為5.23億元，較去年同期的3.55億元，成長47％，單月稅後純益0.7億元，換算EPS1.01元，表現大幅超前去年同期的損平。

曜越近兩個月的表現也不遑多讓，7、8月累計營收11.19億元，較去年同期的6.77億元，年增65％，累計稅後盈餘1.55億元，換算EPS2.23元，大勝去年同期的EPS0.01元。

若加計7、8月的獲利，曜越今年累計前8月EPS已達到4.55元。

(工商 )