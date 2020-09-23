曜越被列為注意股 提前公布8月獲利 22:192020/09/23 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曜越（3540）因被列入注意股，再度提前公告8月獲利，經自結8月營收為5.23億元，較去年同期的3.55億元，成長47％，單月稅後純益0.7億元，換算EPS1.01元，表現大幅超前去年同期的損平。 曜越近兩個月的表現也不遑多讓，7、8月累計營收11.19億元，較去年同期的6.77億元，年增65％，累計稅後盈餘1.55億元，換算EPS2.23元，大勝去年同期的EPS0.01元。 若加計7、8月的獲利，曜越今年累計前8月EPS已達到4.55元。 (工商 ) #曜越 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金規模創波段新高 18檔續吸金 19:192020/09/23 財經 《基金》資金拱高基金規模 18檔不畏高續吸金 12:332020/09/23 財經 聯嘉握特斯拉大單 營運激昂 04:102020/09/23 證券．權證 台股挫百點 證期局點三因素 04:102020/09/23 金融．稅務 《熱門族群》NIKE財報回神 豐泰喜孜孜 12:502020/09/23 財經 台股破月線千金雙姝祥碩、信驊抗跌 04:102020/09/23 證券．權證 Fed續寬鬆 美股迎錢潮 04:102020/09/23 投資理財 《興櫃股》汎德永業競拍均價285.9元 高於最低價1.7倍 16:142020/09/23 財經 超速填息！奇鋐除息一日達陣 11:382020/09/23 財經 阿水講股／股市阿水：台股盤整 小心突發消息 09:022020/09/23 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者爆美下毒手最恐怖手段 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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