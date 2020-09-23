美國最大地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage（UWM）宣布與特殊目的收購公司（SPAC）Gores Holdings IV合併，合併公司的估值超過160億美元，寫下史上最大特殊目的收購公司交易案。

依據協議，UWM將握有合併公司94％的股權，Gores僅持有少數股權。UWM執行長伊許比亞（Mat Ishbia）和現任管理團隊，將繼續掌理合併後的新公司。UWM於1986年在密西根創立。

這起交易將讓UWM成為在那斯達克交易所掛牌的上市公司，股票代碼為「UWMC」。本交易的價值約達161億美元，相當於UWM預估2021年調整後淨利17億美元的9.5倍。

與Gores的交易將協助UWM加速業務計畫，提供客戶優質服務，並利用成長機會獲利。伊許比亞表示：「成為上市公司將讓UWM精進策略，並利用新機會提升能見度。」

企業透過與最大特殊目的收購公司或稱空白支票公司合併，是華爾街近來熱門的上市途徑。空白支票公司成為近期股票首次公開發行（IPO）市場的主要推手。

根據Dearlogic數據，2020年來特殊目的收購公司藉由IPO已募得910億美元，高於2000年同期的840億美元，預料將寫下史上籌資最高的一年。

從華爾街知名經紀人到矽谷創投資本家，再到運動員和前政壇人物，皆投入借殼上市交易，包括激進投資人艾克曼（William Ackman）、美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan），以及高盛前高階主管暨川普政府官員柯恩（Gary Cohn）等。

美國電動卡車新創公司尼可拉（Nikola ）6月透過借殼上市，該公司創辦人米爾頓（Trevor Milton）陷入詐欺風波，日前辭去執行董事長職務，引起外界質疑借殼上市交易的可靠性。

(工商 )