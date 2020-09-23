紐西蘭央行利率按兵不動 22:192020/09/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭央行23日例會維持利率水準不變，但不排除擴大寬鬆政策的可能，意味著經濟走出疫情陰霾的腳步可能緩慢。紐國央行將官方現金利率維持在0.25％，同時持續大規模購債計畫。央行表示，若有必要將推出更多刺激經濟措施。 (工商 ) #紐西蘭央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞高收債 利空後回復力佳 04:102020/09/23 投資理財 澳評估干預匯市、負利率等選項 04:102020/09/23 全球財經 股匯雙跌 新台幣連三貶 16:202020/09/23 財經 跟著Fed購債腳步 妥善安排資金去向 12:332020/09/23 財經 匯率期貨趨勢專欄－憂二次疫情 美元指數升 04:102020/09/23 證券．權證 紓困中小企 央行加碼到3千億 04:102020/09/23 財經焦點 錢進新興美元主權債 勝率高 04:102020/09/23 投資理財 紓困中小企業 央行加碼1,000億 04:102020/09/23 財經要聞 科技股領漲 逢回可加碼 04:102020/09/23 投資理財 高收債提前買回策略 穩收益 04:102020/09/23 投資理財 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者爆美下毒手最恐怖手段 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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