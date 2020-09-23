紐西蘭央行23日例會維持利率水準不變，但不排除擴大寬鬆政策的可能，意味著經濟走出疫情陰霾的腳步可能緩慢。紐國央行將官方現金利率維持在0.25％，同時持續大規模購債計畫。央行表示，若有必要將推出更多刺激經濟措施。

(工商 )