育達商職附近驚傳惡火 出動12輛水箱車急救援 22:222020/09/23 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 育達商職附近驚傳惡火 出動12輛水箱車急救援（圖片截自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 育達商職附近驚傳惡火 出動12輛水箱車急救援（影片源自Youtube） 台北市松山區今晚(23日)驚傳火警，位於寧安街7巷一家大腸麵線小吃店，突然發生嚴重火警，延燒到隔壁店家，現場濃煙密布，警消出動12輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車與2輛救護車到場搶救，也派出逾50名消防員滅火，火警現場疏散大約13人，至於起火原因、具體傷亡情況有待調查。 (中時新聞網) #驚傳 #出動 #12 #水箱車 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 台62線基隆端驚傳5車連環撞 傷者表情猙獰緊急送醫搶救 09:172020/09/23 社會 養護所火災2死 業者想逃被逮 04:102020/09/23 社會新聞 家用主機《戰車世界：僱傭兵》攜手《風火輪》 推出第二季聯名合作 09:542020/09/23 科技 屏東海生館復育基地揭秘 飼育員化身小魚兒保姆 14:532020/09/23 旅遊 遭連5日賣超6萬張！台積電慘陷貼息 外資倒貨抓到了 21:272020/09/23 財經 「飢餓雙眼」暗處鎖定兩小玩耍兒童 家長驚見嚇到吃手手 20:562020/09/23 國際 熊熊爆動胎氣「寶寶流掉了」 網預告第二支影片將流出 08:142020/09/23 娛樂 《集中市場》外資連5賣 台積跌不休 15:402020/09/23 財經 中市政風處長紛擾49天 傳法務部長與盧秀燕熱線達共識 12:392020/09/23 政治 社會熱門新聞 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 小黃運將突遭「美工刀割頸」 頸部噴血急送醫 - 新聞 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 小黃運將突遭美工刀割頸 頸部噴血送醫 22歲兇嫌落網 - 社會 遠東熱媒油異臭 竹縣長：要求全面停工 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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