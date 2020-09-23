育達商職附近驚傳惡火 出動12輛水箱車急救援（影片源自Youtube）

台北市松山區今晚(23日)驚傳火警，位於寧安街7巷一家大腸麵線小吃店，突然發生嚴重火警，延燒到隔壁店家，現場濃煙密布，警消出動12輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車與2輛救護車到場搶救，也派出逾50名消防員滅火，火警現場疏散大約13人，至於起火原因、具體傷亡情況有待調查。

(中時新聞網)