後疫情時代看好跨境電商，網家旗下PChomeSEA今發表一站東南亞跨境電商服務，攜手當地電商平台，帶領台灣近百萬商家搶進泰、越、新、馬、印5國；網家董事長詹宏志表示，東南亞網路人口規模龐大、成長迅速，電商經濟成長力道強勁，而台灣擁有大量優質商品的條件，只要提供完整跨境電商服務，台灣廠商不需出門就能把商品賣向海外市場。

PChomeSEA 總經理蔡文雄表示，東南亞國家人民幾乎人手一支手機，往構成長快速，透過各國結盟合作，與當地具領導地位的電商平台合作，產品只要能上架，就有機會創造銷售佳績；不過，多數賣家礙於語言障礙，不知道如何經營市場，蔡文雄表示，經營社群、邀請網紅、開箱文影片、關鍵字操作以及廣告推播等，PChomeSEA都能一手包辦，能幫賣家爭取到優於市場的價格。

詹宏志分析，東南亞有3.6億的網路使用者，人口覆概率近6成，每年新增智慧型手機用戶已超過千萬速度激增，他透露，網路家庭集團旗下自營的泰國PChomeThai今年前8月營收較去年同期成長逾10倍，對再擴充東南亞市場很有信心。

PChomeSEA 攜手東南亞 5 國在地領導電商平台，除了泰國 PChomeThai，還包括越南 Tiki、新加坡 Qoo10、印尼 Blibli、馬來西亞 Youbeli 等網站。

在結合在地電商合作夥伴的銷售通路及行銷資源後，可為台灣中小企業提供整合台灣集貨、寄倉、代理清關等國際物流完整代操服務。

(中時 )