氣象局指出，明（24）日受到東北風增強影響，水氣增加，北部及東北部地區有短暫陣雨，花東地區下午至晚間也要留意局部較大雨勢。而民眾關心的中秋連假天氣，北部、東北部恐怕也會受到降雨影響。

氣象局臉書上提到，氣溫方面，明日清晨各地低溫約24至26度，白天北部及東半部氣溫稍下降，高溫約27至31度，中南部高溫仍達32至34度，中午前後較暖熱。

中秋連假天氣方面，氣象局透露，10/1-10/3東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

臉書《天氣風險》提到，今天入夜後東北風會逐漸增強，迎風面的北部、東半部會轉為容易下雨的天氣，大台北、宜蘭濕濕涼涼的天氣將從明天開始持續到下周一(28)，低溫約22-23度，雨勢以飄雨至小雨為主。

針對第12號颱風白海豚，氣象局說明，今天下午2時中心位置在台北的東北東方1840公里海面上，預計往東北朝日本東方近海前進，對台灣的天氣無影響。

(中時新聞網)