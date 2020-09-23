白宮與民主黨在農業補助及兒童營養援助上達成共識後，民主黨占多數席的眾議院22日通過一項臨時支出法案，使聯邦政府得以持續運作到12月11日，避免又陷入斷炊關門噩夢。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周二發表聲明宣布，與財長穆努欽（Steven Mnuchin）及共和黨就持續決議案（continuing resolution，CR）達成協議，裡頭包含農業紓困與民主黨尋求的營養補助。

眾院隨後以359票贊成、57票反對的表決結果，通過此權宜性的支出法案。預料參議院在本周內也會跟進批准。

由於美國聯邦政府資金將於9月30日，也就是本財政年度結束時告罄，兩黨積極尋求立法避免政府斷炊，以防疫情當前及11月3日總統大選將屆之際，聯邦政府部門被迫自10月1日起關門停擺。

眾院民主黨議員21日即宣告，會提出讓聯邦政府維持運作至12月11日的臨時支出法案，但他們將部分川普總統要求的農業補助刪除，惹毛了共和黨。

眾院民主黨周一提出的版本，並未包含白宮要求挹注農業部商品信貸公司（CCC）的211億美元資金，川普政府欲藉此方案穩定農場收入，但民主黨認為那是基於政治利益開出的空白支票。

尋求連任的川普和民主黨對手拜登，在部分農業州廝殺得難分難解，川普上周在威斯康辛州的造勢場合承諾要給予更多農業補助，威州是影響11月大選勝敗的關鍵戰場之一。

共和黨人對民主黨版本支出法案刪除農業補助大為光火，參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）批評，裴洛西抗拒將農業補助納入法案，簡直是要讓農業郡自生自滅。

不過眾院議長裴洛西與財長穆努欽最終取得共識，同意挹注商品信貸公司銀彈多達300億美元，但對CCC的資金運用有所限制，禁止流向石化燃料業及進口商。此外編列80億美元，用於疫情間的兒童營養補助。

(工商 )