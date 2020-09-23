全球健身器材大廠喬山（1736）開創新藍海市場，創全球業界之先推出「新概念健身魔鏡」（Mirror）新產品，讓消費者透過健身魔鏡可將健身房搬進家中，新產品預定10月開賣，明年還要推廣至日本、大陸及泰國等地，目標台灣明年銷售量可達1萬台，全球銷售量達10萬台，此秘密武器將成為喬山營運成長新動能。

喬山23日舉行「新概念健身魔鏡」（Mirror）暨代言人-羽球天后戴資穎發布記者會，健身魔鏡可將健身房搬進家中，透過「擬真教練」指導，在家也能輕鬆健身，使得喬山成為全球第一個發表健身魔鏡的健身業者。

喬山台灣區總經理蔡慶裕表示，新產品預定10月開賣，明年還要推廣至日本、大陸及泰國等地，希望台灣明年銷售量可達1萬台，全球銷售量達10萬台。

另喬山23日也秀出「新概念健身飛輪」，預定明年推出搶市，藉以擴大公司含運動「內容」（Content）新產品布局。今年適逢喬山設立45周年，公司在推出新概念健身魔鏡之後，讓公司從健身器材業，再跨足至內容產業、數位串流及訂閱機制等領域。

蔡慶裕說，旗下台灣直營門市60家，加上經銷商門市20家，合計80家，上述門市10月1日供貨，10月10日正式開賣，開始貢獻營收。

蔡慶裕指出，新概念健身魔鏡，不只是單純的影片播放螢幕，因含有「動態感知」功能，可透過硬體與智能軟體，能夠精準判斷消費者的健身動作，讓大家在家裡，就能輕鬆又安全的健身；同時也抓住「訂閱經濟」潮流 ，開創「健身訂閱」新藍海。

喬山健身Mirror未開啟時，彷彿是精品全身鏡，啟動後，瞬間成為一對一教練的健身房。有了健身魔鏡，每個人家裡也可以是健身房。據了解，喬山健身魔鏡，外表看來不像健身器材，而是像3C產品，包括中華及遠傳等2家電信業者表達有興趣洽談合作案，作為推動「5G手機搭配促銷方案」的產品。

蔡慶裕強調，喬山這一步其實跨得很大，不只健身魔鏡本身就是台灣第一個科技健身鏡產品，走在世界流行的前端，連其APP也採用時下流行的「訂閱制」，對台灣的「健身市場」來說，完全是「新藍海」。所以，喬山推出健身魔鏡與APP，可讓喬山猶如健身界的netflix及kkbox，走在「健身訂閱」的前端，必定會讓大家看到不一樣的喬山。

喬山的健身魔鏡及新概念健身飛輪，每台售價均為4.98萬元，且採訂閱制課程，其中，健身魔鏡付費方式，包括每月399元，及499元兩種方案，並附上200堂專業線上課程。

喬山每天推出三至五堂直播課程，其中，399元方案，只看台灣直播課程或台灣教練，而499元方案，還加贈國外直播課程或國外教練，讓消費者找到最適合自己的健身項目。為了提供國內健身課程，喬山還在台北內湖，設置直播室。

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