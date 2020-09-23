行動銀行不是年輕人的專利，跨國銀行投入研究分群、客製化的數位金融服務，開始得到成果，星展銀行（台灣）今（23）日推出的全新數位平台「星展digibank」，十分明確專為財富管理客戶而設計，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，台灣市場率先亞洲各市場推出，作到高度客製化、資安更強化等財管客戶對於數位體驗的至高要求。

星展銀行（台灣）統計，網銀/行動銀行客戶中，61～70歲族群使用數位服務比例（11％），星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基指出，這與21～30歲族群比例（8％）幾乎相同，於是特別針對400位台灣財富管理客戶進行問卷調查，並把調查結果作為星展亞洲跨國團隊作為參考，從行動優先（Mobile First）及客戶旅程（Customer Journey）的角度出發，打造成為新一代行動銀行「星展digibank」。

孫可基表示，「星展digibank」自7月初上線以來，有高達九成客戶表示滿意、並給予4～5星的高分評價，顯示消費者最在意的部份，「星展digibank」的功能都有設計完善。

(工商 )