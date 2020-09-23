新冠疫情改變民眾的購物習慣，二手車的網路交易激增！美國線上二手車零售商Carvana自2017年上市以來，始終尚未錄得1次季度淨利潤，然而其不斷上漲的股價，促使執行長加西亞三世（Ernest Garcia III）及其父親加西亞二世（Ernie Garcia II）的財富不斷攀升，隨著Carvana股價周二（22日）收盤大漲近31%，這對父子檔更在一日之內賺進50億美元（約新台幣1451.6億元）。

美國財經媒體報導，Carvana這對父子檔中，父親加西亞二世目前是Carvana的最大股東，兒子加西亞三世則是公司執行長。根據彭博億萬富翁指數顯示，他們目前的身價合計高達214億美元（約新台幣6213億），父親身價逾150億美元，兒子身價約64億美元。

報導指出，在Carvana預計第3季將出現創紀錄的營收及淨利率後，股價於周二大漲30.61%、每股達226.83美元，隨著美國人現在已轉向購買民生必需品、娛樂及線上二手車，截至目前為止，今年Carvana股價已上漲近150%。

美國派傑投資（Piper Sandler）分析師Alexander Potter指出，由於新冠疫情的影響，促使消費者轉向購買二手車，Carvana是此一趨勢下最主要的受益者。

根據Carvana網站顯示，想購買二手車的客戶可在超過1.9萬種的汽車中進行選擇，並在短短的10分鐘內完成購買，而且顧客可藉由Carvana特製的巨型硬幣，在全美10幾台自動售車機上完成取車的動作。

(中時新聞網)