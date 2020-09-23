即將上市的大數據分析公司Palantir在呈交主管機關的文件指出，預估2020年營收可望勁升42％，金額將突破10億美元大關。

Palantir 22日公布第三季（至9月底止）、2020年與2021年財測。該公司預估第三季營收將介於2.78億至2.8億美元之間，年成長率約在46％至47％。調整後營業利益估計在6,000萬至6,200萬美元。

Palantir預期2020年全年營收將在10.5億至10.6億美元之間，換言之營收年增41％至43％，成長率明顯優於2019年的25％，該年的營收金額為7.43億美元。Palantir預估2021年的營收可望成長30％。

值得一提的是，Palantir自2003年創業以來，迄今尚無獲利，2019年虧損5.9億美元。

Palantir預估2020年的調整後營業利益為1.21億美元，營業利益率為達11.5％。該公司預估2020年底的員工人數，將較2019年增加4％。

Palantir 8月向美國證管會（SEC）提出上市申請，執行長卡普（Alex Karp）決定不依循傳統的股票首次公開發行（IPO）模式，打算在紐約證交所直接上市。現有投資人可將至多20％的股權轉讓給新投資人。

依據Palantir的招股說明書顯示，該公司將以代碼「PLTR」在紐約證交所上市。Palantir早已擠身獨角獸之列，是市場最關注的上市案之一。

分析師分析Palantir的商業模式發現，易於使用的軟體和更簡單的軟體部署，是Palantir能否拓展客戶數的關鍵。該公司目前擁有125家客戶。

Palantir由矽谷創投資本家暨PayPal共同創辦人席爾（Peter Thiel）、席爾的史丹佛大學同學卡普，以及其他三位投資人共同創立。

Palantir逾半數營收來自為美國中情局（CIA）等政府機構分析數據，也讓該公司面臨爭議。

(工商 )