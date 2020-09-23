百貨龍頭新光三越加速數位轉型，今年因疫情擴大電子商務、熟客系統等線上銷售服務，推升網路業績較去年大增7倍，且為推動虛實整合，線上購物平台beauty STAGE美麗台首家實體店面，預計25日台中新光三越開幕。

新光三越在上半年疫情期間搶先推出各種數位創新服務，其中熟客系統就是讓專櫃人員「一對一」向熟客介紹與推薦商品，藉由精準的個人行銷，提供專屬服務。新光三越表示，全台1.6萬名專櫃人員已有90％開始使用熟客系統和主顧客互動溝通，主顧客反應熱烈，近來一線精品Tiffany、YSL、BV等陸續加入，帶動線上消費精品貢獻超過二成。

百貨業在防疫期間積極推動電子商務，新光三越則是在五年前啟動各種環節建置，電子商務平台beautySTAGE開站3年，今年第1季因應疫情大舉擴增內容，上架超過2萬件專櫃品牌商品，帶動網站流量成長2倍，網站會員大幅成長5倍，業績大增7倍，近來beautySTAGE也加入週年慶促銷行列，全年挑戰營收10倍成長目標，預估beautySTAGE今年佔新光三越營收比重可達3％左右。

beautySTAGE美麗台線下門市預計9月底在新光三越台中店登場，新光三越表示，考量女性消費的各種情境，打造出全台最潮的美妝複合店，結合AI試妝機器建造美妝資料庫，除了現場試用，也可利用AI虛擬出完整妝容，店裝更以「彩妝圖書館」呈現，以吸引年輕族群打卡互動消費。

(工商 )