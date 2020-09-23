裕國（8905）楊家兄弟內鬨之爭，終於落幕！裕國23日召開股東常會，以副總裁楊吳奈美為主的楊長杰之子楊育偉陣營，在九席董事（含獨董）中，共拿下六席董事與二席獨董，取得壓倒性勝利；另前裕國董事長楊連發陣營，只拿下一席獨董。楊育偉以最高票當選董事，近期內將召開董事會，可望續任董座；而詹義郎可望續任總座。

楊育偉表示，未來將推動公司轉型、人工智慧（AI）升級，並規劃轉上市案，上述計畫已獲董事會支持，他將傾全力打造台灣第一牛肉品牌，讓裕國成為「冷凍冷藏業的台積電」。 楊育偉透露，現在是國內冷凍冷藏業最佳發展時機，除網購宅配趨勢興起，帶動食品冷凍冷藏需求外，政府即將開放美豬、美牛進口，同樣有利於冷凍冷藏需要，經營團隊一定會擴產因應。

裕國23日股東會中，共選出六席新任董事，包括裕國董事長楊育偉、德霖投資代表人曾健華、羅閎逸、裕立投資代表胡森田、常立文，及裕國總經理詹義郎，均屬於楊育偉陣營。

會中也選出三席獨立董事，包括美視達反光科技總經理張文譯、大圓藝術社負責人黃盟祥，及威瑞聯合會計師事務所會計師黃凱臨。其中，張文譯屬於楊連發陣營，另二位獨董，屬於楊育偉陣營。

因裕國股東會不開放媒體採訪，且議程與投票過程中，小股東爭議與叫囂聲不斷。楊連發會後提出四點質疑，包括一、發現公司派竟然有將已故總裁遺產的股票，作為出席股票，表達抗議；二、股東會因為公司不用股務機構計票，而自行計票，一度未將楊連發陣營的投票計入，是非常嚴重的瑕疵。

三、楊連發陣營支持獨董張文譯，當選獨立董事，未來將會審慎執行監督的職務，讓公司治理更上層樓。四、當面質疑公司多次表達要向楊連發行使歸入權的根據何在？

楊育偉在股東會後，表達釋出善意，也對楊連發遞出「橄欖枝」，尋求合好。面對家族紛爭，他希望到此為止，「希望別讓天上的阿公傷心」。他認為，只要對公司發展好，未來不排除與任何人的合作機會。

楊育偉指出，上任董座之後，將秉持四大營運方針，以「穩定本業，開創新局」為原則，預計三至六年，完成桃園中壢擴充凍庫廠房，提升滿倉率與週轉率、旗下裕鵬物流將擴充車隊、持續與知名食品連鎖集團合作、增建南投二廠肉品加工廠，藉以擴充產能。

至於營建部分，裕國目前有五塊土地，包括規劃中及已推出的沙鹿「裕國豐盛」住宅大樓案。其中，豐盛總戶數135戶，預計今年底完銷。

此外，楊育偉也點出近期全台房市供需開始加溫，尤其是雙北市以外的四都，幾乎是遍地開花，目前裕國在台中市仍握有多塊土地、伺機開發，長期來說，可挹注集團獲利。

(工商 )