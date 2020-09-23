北市寧安街一家已關門休息的早餐店，23日晚間近10點突然冒出陣陣白煙，消防局獲報後，立即派遣消防車輛17輛、救護車輛2輛、人員51名前往馳援，發現現場為5層樓建築物，失火的早餐店大門深鎖，經與店家聯絡，確認屋沒有人，火勢在15分鐘後撲滅，詳細起火原因將待火調科調查釐清。

(中時 )