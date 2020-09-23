北市無人早餐店莫名起火 15分鐘撲滅虛驚一場 22:452020/09/23 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市寧安街一家已關門休息的早餐店，晚間近10點突然失火冒出白煙。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市寧安街一家已關門休息的早餐店，23日晚間近10點突然冒出陣陣白煙，消防局獲報後，立即派遣消防車輛17輛、救護車輛2輛、人員51名前往馳援，發現現場為5層樓建築物，失火的早餐店大門深鎖，經與店家聯絡，確認屋沒有人，火勢在15分鐘後撲滅，詳細起火原因將待火調科調查釐清。 (中時 ) #早餐店 #寧安街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機車排氣管遭塞絞肉 監視器畫面曝光牛肉麵店賠6萬6 07:532020/09/23 社會 啟動量販3.0 愛買台中水湳店今日盛大開幕 12:002020/09/23 財經 美食插旗麗寶outlet二期 Day By Day開出第二店 16:332020/09/23 財經 永和重陽敬老活動 700銀髮族剪燙頭 18:392020/09/23 生活 公車衝撞釀1死 北市開罰18.9萬 19:162020/09/23 社會 量販3.0 愛買台中水湳店開幕 18:132020/09/23 生活 新北市超前部署 宣導節約用水 21:142020/09/23 社會 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 免出國買韓國夯品 明起遠百6店登場 04:102020/09/23 時尚消費 挺愛國飲料店 小英總統杯勞軍 04:102020/09/23 政治要聞 社會熱門新聞 小黃運將突遭「美工刀割頸」 頸部噴血急送醫 - 新聞 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 遠東化纖熱煤油外洩臭味滿天 晚間再傳火災 - 社會 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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