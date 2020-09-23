網友討論。

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音23日出席台灣國際半導體展時表示，台積電是否赴高雄設廠，未來有機會，但短期無此規劃。基於員工要安居樂業的訴求，台積電2奈米及以後先進製程的晶圓廠投資仍會以北部為主。網友就相當好奇，到底為什麼台積電就是不到高雄設廠？

就有網友在論壇上發文問到，高雄市長陳其邁曾多次呼籲台積電可以到高雄設廠，但台積電就是不到高雄設廠，今天更是直言「目前沒有計畫」，這讓他相當好奇，到底高雄是哪裡不好？高雄人素質佳、交通好，台積電到底為什麼不選高雄？

該文章引來許多網友討論，紛紛提出關鍵，表示「炸死工程師賠得起喔」、「乙烯漏氣抓這麼久都抓不到，我連住都不敢住」、「專業考量啊，你以為台積電都隨便設廠唷？」、「管線又漏了什麼把台GG炸了暖男賠嗎？」

但針對乙烯漏氣一案，高雄市長陳其邁先前已明確要求廠商必須交代漏氣問題，否則就不准復工，一日沒有交代清楚，就一日不復工。

(中時新聞網)