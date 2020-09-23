10月將迎來4天的中秋連假、雙十3天連假，不少人也已規劃好行程準備出遊。不過一名主管在今(23)日表示，自己員工請了4天假，剛好將這2次連假串起，等於可以爽放11天，讓他忍不住大嘆，這樣放假太自我。而貼文發出後也掀起網友討論，直呼「若是用自己特休，完全沒毛病。」

這名網友在PTT上表示，他告訴一名員工10/5需和他一同出差，沒想到員工卻表示自己休假無法出差。原PO仔細一看後才發現，該員工竟然一次請了4天假，等於從10/1放假到10/11號，一口氣放了11天，讓他忍不住嘆氣。

原PO接著說，自己認為「偶爾放個幾天還不至於影響公事，但在非過年期間這樣放兩周會不會太自我了？」更說「Work hard, play hard是沒錯」，但聽其他下屬說現在年輕人都這樣休，讓他直呼真的快暈倒。

貼文發出引起網友討論，大多認為員工照著正常程序走，「雖然個人覺得這樣不好，但提前講也照規則走，沒啥問題」、「符合公司請假規定的話有什麼問題？」、「合理啊，照著請假制度走哪裡有問題」、「慣老闆」、「跟著制度走有何問題？不能把上一代的觀念套在下一代。」

(中時新聞網)