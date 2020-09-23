大學新鮮人體適能檢測。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

衛福部台東醫院近日為台東大學新鮮人進行入學健康檢查，「想減少熬夜」是大學新鮮人的共同心聲。

部東醫院指出，台東大學新生體檢項目包括BMI指數、血液檢驗、胸部X光、牙科和視力聽力以及身體評估。1名女同學擔心家族遺傳病史，特別關心抽血檢驗結果；另1名張同學說，護理師量腰圍時叮嚀他「該注意了喔，要盡量找時間運動」才知道自己腰圍84公分，已接近國健局建議的男性腰圍90公分大關，他推測是在推甄、指考階段，熬夜拚功課之餘又大量進食，才會不知不覺養成大叔體態，期望入學後能在白天準時完成課業，課餘培養運動習慣，減少熬夜，以維持健康和體態。

部東醫院護理長鄧世瑛表示，這是大學生們人生中第1次完整的身體檢查和自我評估，也提到近期有許多名人接連猝死，引發民眾關注，呼籲新鮮人平時就應該多注意身體健康和縮短3C產品使用時間，更贊成學生想要避免熬夜的想法，她說，熬夜帶來的傷害看不到也感覺不到，但對身體的影響日積月累，正是危害健康的隱形殺手，培養正常作息對身體健康最好。

(中時 )