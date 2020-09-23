美國房市近日呈現兩樣情！受惠於房貸利率跌至歷史新低、民眾擔憂感染肺炎趕緊從擁擠城市搬至郊區，使得自用住宅市場交易熱絡。相較之下，新冠疫情促使遠距上班普及，導致辦公室與購物中心等商辦市場慘遭重創。

全美不動產經紀人協會（NAR）數據顯示，8月成屋銷售經季調後的年率為600萬戶，創下2006年12月以來的14年新高，月增2.4％、年增10.5％。8月成屋銷售價格中位數為310,600美元寫下新高，較去年同期上漲11.4％，當時價格中位數為278,800美元。

相較於自用住宅市場火紅，商辦市場卻陷入困境。在視訊會議軟體Zoom與通訊軟體Slack等工具幫助下，民眾疫情期間在家工作變得更容易，加上越來越多人傾向以網購取代逛街，導致企業對於商辦的需求下降。而這正是商辦巨擘Brookfield Property Partners日前宣布裁員零售部門2,000人兩成人力的主因。

(工商 )