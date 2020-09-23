美歐9月經濟活動繼續強弱分明態勢！根據IHS Markit調查指出，雖然美國9月綜合採購經理人指數（PMI）略遜於8月，但整體仍呈現強勁擴張。至於歐元區則因擔憂新冠肺炎疫情復燃，導致整體經濟活動幾乎陷入停滯。

IHS Markit指出，美國9月綜合PMI初值從8月終值的54.6微降至54.4。其中製造業PMI升抵53.5，創下20個月新高，服務業PMI則從前一個月的55下滑到54.6。

該機構首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，由於需求激增引發產出與就業成長進一步復甦，9月數據意味美國第三季經濟可望強勁反彈。不過他也補充，目前外界更關注的焦點在於隨著美國大選日益逼近，這股強勁復甦力道能否持續到第四季。

相對美國經濟活動持續活絡，歐元區經濟卻籠罩在疫情陰影下而動能漸失。調查指出，該區9月綜合PMI初值為50.1、創下3個月低點。該數據不僅低於8月終值的51.9，更險些跌破50榮枯分界線。

(工商 )