一名男網友，去年在論壇PTT上留言，「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」，這句話引起鴻海集團創辦人郭台銘不滿，提告網友公然侮辱，而最近判決出爐，法院認為「果凍」明顯指郭台銘，因此判處男網友罰金8000元，還可上訴。

住在新北市的姚姓男子，2019年10月17日，在PTT的政黑板上面，看到一篇標題為「葉元之真他媽有梗XDD」的文章，接著用自己的PTT帳號留言表示「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」，郭台銘認為姚姓網友的留言，貶損他的社會評價，因此向刑事局提告。

檢察官調查此案時，姚男否認犯罪，反駁「果凍」不一定是指郭台銘，「我沒有指名道姓，我不是在罵郭台銘，我只是不喜歡果凍，果凍是垃圾食物，果凍常常噎死人」，但檢察官表示「果凍」一詞，是郭台銘先前打算代表國民黨競選2020總統大選，支持者幫他取的綽號，還有一本書叫《從郭董到果凍：相信郭台銘》，網路都可以查到。

因此認為「果凍」指「郭董」，屬「全國具有一般智識者都會知道的事情」，加上姚男已經有社會經驗，不太可能不知情；加上姚男犯後態度不佳，未與郭台銘和解，而郭台銘代理人也表明無需調解、依法處理，最後法院依公然侮辱罪，判處姚男罰金新台幣8000元，得易服勞役8天，可上訴。

(中時新聞網)