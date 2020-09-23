白羅斯總統 盧卡申科(Alexander Lukashenko)在星期三宣誓就任他的第6個任期，不過宣誓典禮相當草率，由於群眾上街頭抗爭，並且歐盟國家也不承認其地位，所以他是在低調的在總統府裡就職。反對派人物希望，群眾不要服從這非法總統，持續在街頭抗議。

路透社報導，據官方通訊社貝爾達(Beltra )的報導說，就職儀式稍早在首都明斯克舉行，數百名政府高級官員出席。盧卡申科宣誓稱「為白羅斯共和國人民服務，尊重和保護民眾和公民權利和自由。」隨後，中央選舉委員會負責人將白俄羅斯總統的證書交給了他，完成了儀式。

這位現年66歲的白羅斯領導人表示，「目前國家遇到全球危機，需要穩定的環境與國家安全，我不能，也無法放棄白羅斯。」他指的危機包括COVID-19疫情，以及外國勢力的介入。

地方媒體報導，眾多的抗議者，舉著紅白色的反對派旗幟，開始在首都聚集，包括至少3所大學的學生也加入抗爭，並透過社交媒體串連，呼籲晚上進行大規模抗議活動。

有些人高呼「薩沙(Sasha)你出來，我們是來向你表示祝賀的！」，薩沙是盧卡申科名字的小寫形式，等於是小名。

反對派政治人物帕維爾‧拉圖斯科（Pavel Latushko）說，盧卡申科的宣誓就職，就像是一場「小偷聚會」。

拉圖斯科在社交媒體上說「歡呼的群眾在哪裡？道賀的外交使團在哪裡？很明顯，盧卡申科只是OMON（防暴警察）的頭領，靠著謊言上台的傢伙。」

拉圖斯科呼籲，有骨氣的白羅斯公民們，採取「無限期的公民抗命行動」。

德國重申，並不承認盧卡申科是合法總統，並呼籲歐盟盡快商定制裁措施。

立陶宛外交部長林科維修斯（Linas Linkevicius）在推特上說：「這真是一場鬧劇，他的非法身份是一個事實，要是一意孤行將帶來苦果。」

不過，老大哥俄羅斯支持盧卡申科，普丁向盧卡申科提供了15億美元的貸款，並且兩國正在白羅斯舉行「斯拉夫兄弟會」的防禦演習。在演習期間，俄羅斯傘兵部隊跳傘到白羅斯境內，可以視為俄軍已進入白羅斯境內。

儘管白羅斯只有950萬人口，但是它的地理位置也算重要，是俄羅斯與北約的緩衝國，同時也是俄羅斯石油和天然氣出口的管道。

聯合國上周開始對白羅斯侵犯人權行為的調查。人權調查官阿奈斯·馬林（Anais Marin）表示，自大選以來，已有1萬人遭到逮捕，並有500多關於酷刑的消息，大多數人都是先被暴打一頓再被捕。

白羅斯當局說，警察是的執法是人道又專業的，否認毆打群眾與虐待關押者的指控。

(中時新聞網)