巴基斯坦日前發生一起22歲女孩慘遭集體輪暴的慘忍案件。此名22歲女孩正在公車亭開心等候自己來車，卻突然遭到3名壯漢男子綁架，隨後帶到1間公寓房內輪流享受爽爽，事後將這名女孩再送回綁票原處，女孩案發後趕緊到醫院驗傷並在隔日提出告訴，警方目前仍在持續偵辦此案件中，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗則表態：期盼能將這些強暴犯進行閹割，讓這些慘無忍道的強暴案件，能夠徹底根治給予嚇阻。

這名22歲女孩當時正在公車亭等後自己的公車，不料突然被3名大漢綁走，當她意識到時自己已經身處在1棟公寓裡的房間內，此時3名大漢如禽獸般，將女孩壓到床上後，輪流對她性侵得逞，事後再將正妹丟回剛剛的公車亭後逃逸，正妹心有不甘案發後立即到醫院檢查申請驗傷證明，並趕緊報警處理，正妹將打算進一步的對3名大漢提出告訴。

正妹被送往的醫學中心證實，正妹的確遭到3名大漢強制進行性關係，其中的2名大漢也被指控有攻擊他人罪名，另1名則被視為共犯協助人，警方目前仍持續調查追捕中，也表示他們將會很快就能逮捕到3名犯案人。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗表態，應當對這些禽獸強暴犯進行閹割的治罪方式，他也進一步說明，本國的強暴案件日漸增多，沒有任何減少的狀況，他還提出強暴犯除了閹割，必要時應當給予死刑，目前仍在為此訂定出更具嚴厲的治罪方法階段中。

(中時新聞網)