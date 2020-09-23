愛貝恩醫療口罩由國家隊MIT台灣製造，有繽紛多彩搶手顏色。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

愛貝恩醫療口罩由國家隊MIT台灣製造，有繽紛多彩搶手顏色。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃自9月24日起開賣3000盒「愛貝恩醫療口罩」，大人、小孩款皆有。麗寶Outlet Mall表示，因應近期口罩搶購潮，這次特別向廠商爭取販售「愛貝恩醫療口罩」，顏色還可挑選，但各色備貨量不同，以現場販售現貨為準。另提醒消費者，防疫商品無需過度囤積，麗寶Outlet Mall將持續提供消費者安心的防疫商品，滿足民眾購物需求。

愛貝恩醫療口罩由國家隊MIT台灣製造，有繽紛多彩搶手顏色，包含西部搖滾丹寧藍、凡爾賽玫瑰粉、巴黎時尙橘、北歐莓果紅、京都抹茶綠、普羅旺斯薰衣草紫等十種特別色。

連市面上缺貨的小朋友口罩也買得到，包括童趣的鯨魚海洋風、天真的Q版小豬，滿版圖面讓小朋友可愛又吸睛。成人、兒童口罩售價皆為一盒50入450元，3盒特價1299元，可以挑色購買，每人每日限購3盒，平日備貨500盒，假日800盒。

(中時 )