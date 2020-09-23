瑞銀證券科技產業分析師武廣明展開電子五哥大點兵，最看好緯創（3231）出售大陸iPhone產線策略成功，把投資評等雙重調升至「買進」、推測合理股價由18元倍增為40元。

武廣明專精PC、NB產業基本面，擅長抓住產業脈動與轉折，現把握第四季即將到來之前，重新審視指標股，對國際資金料將產生龐大指引作用。

瑞銀證券指出，緯創身為ODM、專業電子代工（EMS）領導大廠，然其大陸iPhone的EMS服務表現對集團並無太大幫助，包括：訂單分額僅10～15％、每年組裝規模小於1,500～2,000萬支、主要負責舊款iPhone訂單而非最新iPhone，使緯創的iPhone組裝事業面臨虧損。

武廣明認為，緯創日前終於將位於大陸的iPhone組裝業務出售予立訊精密，可望解決從2015年以來，就不斷壓抑公司整體表現的營運變數。

更重要的是，基於四大理由，緯創將iPhone EMS業務觸角轉往印度，可望帶來營運成長空間：一、蘋果在大陸以外的生產擴張計畫，大力支持合作夥伴。二、緯創具先進入者優勢，比後至者享有更多補貼與租稅優惠。三、在印度的iPhone EMS競爭比大陸緩和。四、隨時間演進，緯創可望生產iPhone旗艦新品。

(工商 )