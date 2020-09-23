晶圓代工二哥聯電（2303）發威，野村證券高呼結構性利多題材尚未全反映在股價上，將推測合理股價拉升至市場最高40元，挑戰近20年高點。

台積電被市場譽為台股護國神山，近年獲得的厚愛是其他個股所無法比擬，不只是歐、美、日系外資高度青睞，陸系外資也難以抵擋台積魅力。

晶圓代工二哥聯電不讓一哥台積電專美於前，最近連續性博得外資歡心，摩根士丹利、匯豐、本土投顧龍頭接力升評後，野村證券半導體產業分析師鄭明宗把氣氛炒到最熱，喊出直逼近20年高點的40元合理股價估值。

鄭明宗於7月率先升評聯電，他認為，部分投資人對聯電停留在過去十多年來執行力不彰的印象，對聯電前景轉變仍存疑，隨後當美國傳出可能將中芯國際放進黑名單後，才又激發部分投資機構興趣。

儘管聯電股價自7月以來大漲47％，正式突破過去十年10～18元的大區間，野村依舊認為，現在股價並未完全反映聯電利多，包括：占營收比重高達35％的8吋晶圓業務漲價、觸控面板驅動IC所用製程也漲價、折舊減少、產品組合轉佳，並研判與美光的訴訟案在可控範圍內。

從評價面出發，外資估算，聯電2020～2022年每股純益是1.55、1.98與2.92元，等於不只今年獲利年增突破100％，兩年後的獲利又幾乎要較今年倍增。

野村進一步說明，相較區域內晶圓代工同業本益比全超越20倍，賦予聯電13.5倍目標本益比並不誇張，且依靠強大獲利動能作為後盾，聯電接下來的現金股利有望突破2元，成為台股半導體族群中又一成長性強、還兼具殖利率撐腰的好標的。

(工商 )