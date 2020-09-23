（台歐盟企業家聯誼會與經濟部長王美花、歐洲經貿辦事處長高哲夫熱絡互動。圖／國經協會提供）

今年受到疫情影響，全球經濟受到嚴重衝擊，歐洲在臺商務協會尹容理事長表示，新情勢讓各國體會到建立韌性供應鏈的重要性，臺灣和歐盟之間更有深化合作的契機。

他是在「台歐盟企業家聯誼會」上作出上述說法。此項活動由中華民國國際經濟合作協會、歐洲在臺商務協會共同舉辦。經濟部長王美花、歐洲經貿辦事處長高哲夫蒞臨致詞，歐盟駐台辦事處皆派員出席，互動交流氣氛熱絡。

高哲夫指出，全球經濟持續改變，才更需要機會擴大臺灣及歐盟會員國的企業連結網絡，以更加凸顯雙邊優勢，提前做好準備，以應對瞬息萬變的全球市場。

國經協會理事長高志尚表示，與歐盟各國建立穩固的企業交流平台，20年來規劃過無數雙邊會議及訪團互訪，也聚焦未來具發展潛力的產業，如智慧城市、循環經濟、生技醫療AI及5G應用等議題，加強推動雙邊產業與技術合作。

(工商 )