新北市瑞芳區水湳洞岩22日傍晚有一小型遊艇擱淺，海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所水湳洞守望哨巡視時發現，立即拋繩袋將船上劉姓、葉姓男子救上岸，兩人並無大礙，海巡署第二岸巡隊提醒，近日海象變化大，民眾要多加注意。

據了解，劉、葉兩人駕著小型遊艇出海捕魚，回程時因天色昏暗加上風浪較大，遊艇被沖撞到水湳洞礁石，擱淺在岸邊，第二岸巡隊深澳安檢所水湳洞守望哨通報立即通報第二巡防區指揮部，並調派第二岸巡隊及艦隊分署第一海巡隊前往救援。

第二岸巡隊表示，深澳安檢所人員攜帶救難裝備抵現場後，發現劉、葉在船上並無生命危險，立即拋繩袋，成功將兩人平安救援上岸；據悉，23日下午兩人也請其他漁船協助，將擱淺在礁岩的遊艇帶回。

第二岸巡隊提醒，近日天候、海象變化大，提醒民眾注意水域安全，若在海域或岸際發現危難，可撥打「118」免費報案專線，海巡署接獲通報會立即前往協助。

(中時 )