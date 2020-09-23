日本新首相菅義偉可望25日晚間與中國國家主席習近平舉行電話會談，這將是菅義偉就任後首次舉行的日中高峰會談。雙方正在進行最後的協調。

共同通信社指，菅義偉想透過電話會談表明重視中國的態度。這次會談中將確認，雙方仍將持續促進高層級的對話，以利於日中關係的發展。 菅義偉16日在就任記者會上也表示，「盼與包括中國和俄羅斯在內的周邊鄰國建立穩定的關係」。

習近平原預定今年春天以國賓身分訪日，後因新冠肺炎疫情擴大而延期，會談中可望溝通習近平訪日事宜。雙方也可能針對中國公務船在釣魚台列嶼周邊行動頻仍以及香港問題等交換意見。有關疫情問題則可望達成中日緊密合作因應疫情的共識。

共同通信社前台北支局長、論說委員（社論主筆）岡田充分析，中國肯定菅義偉「與中國建立穩定關係」之說法。菅義偉也參與了安倍政權後期，「從競爭到協調」的對中政策轉換，他期待電話會談成為日中關係穩定發展的契機。某日本政府消息人士指出，「菅外交」的特徴是，將外交的主軸「一點點移向中方，促進日中關係」。他在電話會談中會有怎樣的表述令人注目。

針對美中對立問題，岡田表示，「對中國而言，當美國川普政府陸續打出台灣牌，台海局勢緊張之際，要求菅政權不干涉台灣問題是第一優先課題，其次則是要與日本確認，將共同實現習近平以國賓身分訪日。習近平訪日有讓雙方自我控制，不使中日關係惡化的效果，雙方應該都不會放棄這張牌。」

岡田指出，「菅義偉政權之下，日中之間的重要溝通管道仍是自民黨幹事長二階俊博。二階17日在演講時提及，『不能不遵守國與國的約定』，菅義偉則表明要以疫情對策和經濟對策為最優先考量，故目前仍在慎重摸索習近平訪日日程。」

中方也理解日本目前的對中輿論極度惡化，無法保證習近平訪日成功。中國社會科學院日本研究所所長楊伯江在接受共同通信中國總局的訪問時表示，中方並不急於訪日。還有意見指，習近平應等日本解散眾院，大選完畢，政權基礎穩固後再訪日。

岡田提及華為問題時表示，「川普政府排除華為，安倍政權2018年12月在沒有討論下，事實上也決定了排除華為的方針。菅政權仍將繼承安倍的『平衡外交』，在安全保障上依賴美國，在經濟、觀光上依賴中國。美中關係越緊張，日本夾在美中之間就越痛苦。」

「經產省編列預算獎勵日本廠商，將中國的零件供應鏈等據點移回日本或遷至其他國家，但日本企業並沒有響應。對日本企業而言，中國仍是很重要的巨大消費市場，這點是沒變的，失去中國市場的損失會很大，台灣應該也是一樣吧。」

(中時 )