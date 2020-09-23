新興國中師生響應安德烈慈善協會「集食行善 幸福一日捐活動」。(曹婷婷攝)

有感於全世界食物存在被浪費的現狀，新興國中師生響應安德烈慈善協會「集食行善 幸福一日捐活動」，踴躍捐出家中可分享食物及進行愛心捐款，幫助弱勢家庭兒少免於飢餓，健康成長並讓愛傳出去。「這是給自己最棒的生日禮物了」，陳柏宏同學在生日這天，將生日禮金全數拿來購買相關物資，捐給安德烈慈善協會食物銀行，幫助有需要的家庭。

活動負責人林秀璁組長說明辦理活動的緣由，她說，現在的學生多數生活優渥，因此部份同學會有浪費食物、不知珍惜的現象，於是和安德烈慈善協會合作推廣生命教育，不僅透過課程建立學生正確的態度與觀念，更藉由實際的食物銀行計畫，讓關心與同理不只是口號更是一種行動。

安德烈慈善協會楊千儀說，建立食物銀行幫助嬰兒、3-15歲的青少年及重癥罕病的家庭是協會的核心工作之一，隨著食物浪費的情形日趨嚴重，每個人只要分享自己食物的四分之一就能幫助許多家庭脫離飢餓。陳美怡主任補充，新興國中為了養成孩子感恩並關懷他人精神，連續2周推動「捐出愛的四分之一」活動，希望讓學生從「瞭解」到「行動」，以實現「吃飯零廚餘」為目標，並開啟助人的行動與實踐。

蘇奕庭、林宥彤及陳婕育捐了自己的零用錢，她們表示雖然捐的零用錢不多但是積少也能成多，總會有些幫助；鍾欣岑、吳恩宇及顏詠涵都說，因為以前聽過安德烈慈善協會的食物銀行計畫，於是和家人討論後捐了一些速食麵條，三人認為只要有心就能幫助別人，不用在意能力的大小，吳恩宇補充拿了2大箱的麵來捐，還有點不好意思，但是那種可以幫助別人的感覺真的很好。

校長蘇恭弘說，新興國中以重視品格、服務實踐為核心，鼓勵同學捐出家中可分享的食物或是養成不浪費食物的概念，這是每個學生在日常生活中能夠輕易實踐的事，值得共同努力與推廣。

(中時 )