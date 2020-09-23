今年雙十國慶焰火秀在台南市舉行，26日先在漁光島試射800發，過程3分鐘，已備受市民期待，台南市政府公布5處視野極佳觀賞點，要民眾當晚先睹為快。

台南市配合籌備國慶雙十焰火秀進入最後階段，26日先在漁光島試射焰火3分鐘，包括高空焰火430發、低空焰火370發，台南市政府將觀察焰火施放效果，例如煙霧吹拂方向，作為調整施放位置參考經驗。

國慶焰火試射雖僅3分鐘，已備受民眾期待，不少民眾詢問最佳觀賞位置，台南市政府表示，除了主舞台設在戀愛廣場、副舞台設在觀夕平台外，「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」都是適合的觀賞點。

台南市政府感受到市民對國慶焰火的期待，試射當晚6時至9時，在戀愛廣場安排各項表演，讓民眾可以賞焰火度過中秋節前的周末。

台南市長黃偉哲表示，試射焰火當日將比照國慶日進行交通管制，看不過癮的民眾，隔日27日再將軍火音樂節上，台南市政府會施放15分鐘的花火。

配合國慶焰火試放，觀夕平台周邊(安北路以南，世平路以西，及林默娘公園及億載金城周邊(光州路及安億路)當日18時至22時將實施行人徒步區管制。另散場管制晚上8時開始，和緯路、民權路及安平路東向車道於中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉，請市民朋友依當日警察指揮通行以保行車安全。

(中時 )