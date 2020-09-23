秋意漸濃，涼爽的氣候使得食欲大振，多家餐廳推出新菜單，或舉辦各種結合美食、藝文的活動。位於101的時尚餐廳「THE上海」攜手「上海華美漢唐旗袍工作室」打造旗袍文化饗宴，於10月22日至10月24日推出「翡霞虹」宴席料理，限量90位，每位2280元，此為個人套餐、1人可享10道菜。業者表示，與會饕客能細細品嚐食藝旗袍，欣賞期間限定的獨特裝潢、聆聽旗袍文化故事。
選用經典上海菜開場，首先「金釵三拼」，紹興醉雞的酒香、鮭魚軟蟹豆腐，其擺盤彷彿旗袍上閃爍的珠扣，椒妹藏百花，為藏在花布裡的精緻塞心扣；穿上旗袍的女人宛如一幅會移動的世界名畫，以印象派大師莫內的名作《睡蓮》作發想的「浮萍池浸珍珠斑」，將細嫩的珍珠石斑魚包覆鮮蔬清蒸，再淋上生海苔翡翠羹湯，如同波光粼粼的池水倒映成一幅畫。
享用美饌後，「上海華美漢唐旗袍工作室」師傅林錦德，帶領旗袍講師們一起分享旗袍的故事和訂製旗袍的訣竅，並展示結合東西方技藝的華美旗袍，以及教女性如何穿出服貼的旗袍。
(中時 )
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