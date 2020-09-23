多元化司機群組最近瘋傳一段影片，一對男女搭上Uber後，長髮妹直接在後座幫男伴「口愛」，無視司機的存在，尷尬的司機一時之間不知道該怎麼辦，因此透過Line群組，向司機前輩們求救，問說「我可以趕他們下車嗎」？

這名Uber司機，22日晚上大約10點多，先是在多元化司機的Line群組中表示，「請問乘客在我車上口X，我可以趕他們下車嗎」？令人傻眼訊息引起司機討論，直說現在的人未免也玩太大了，但司機們也告知該名苦主司機，確實可以要求乘客下車。

司機在群組求救(圖片取自Ni Jang Yung臉書)

隨後Uber也將行車紀錄器PO到群組，證實的確有這件事發生，影片中可以看到，長髮妹與男伴坐在後座，接著她直接低頭幫男伴口愛服務，時間大約6秒，而男子也用手摸長髮妹的頭，緩緩往下移到身體，最後長髮妹抬頭與男伴親嘴。

今年7月時香港曾發生類似事件，一段「計程車活春宮」影片在網路瘋傳，行車紀錄器錄下一名短裙女與襯衫男在後座熱吻愛撫，女方甚至趴下替男方「DIY」，男方不斷露出享受的表情，最後被網友發現男主角似乎是時代中國財務長（CFO）黃永年，新聞曝光後該公司股價連三跌。

(中時新聞網)