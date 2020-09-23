46歲日本過氣天后華原朋美，日前才爆出因長期濫用藥物，導致情緒不穩，無法工作，慘遭經紀公司開除。她今(23日)更突然在YouTube頻道拍片向小提琴演奏家好友高嶋知佐子與前經紀公司老闆道歉，身心狀況令人擔心。
華原朋美去年5月升格當未婚媽媽，後來經好友高嶋知佐子介紹，聘請超過70歲的A女士當兒子保母。未料日前卻有雜誌爆料，華原朋美上月透過監視錄影器畫面，發現兒子被保母抓雙腳倒吊，令她震驚到把保母解雇。
有傳華原朋美後來更將此疑似虐兒的片段，傳給高嶋知佐子，但高嶋知佐子則認為保母只是和小孩子在玩，認為華原朋美大驚小怪，導致兩人徹底翻臉，高嶋知佐子甚至把所有社群網站有關華原朋美的合照全刪光。
未料華原朋美今日卻又突然在YouTube上傳一段長達28秒的謝罪影片，影片中的她，身形發福臉憔悴，痛哭向高嶋知佐子道歉，澄清沒有虐待一事，全都是誤會，同時也向前經紀公司老闆鞠躬道歉，愧疚自己給大家帶來很多麻煩。而影片至今已快逼近45萬點閱率。
(中時新聞網)
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