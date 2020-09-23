大陸女星劉詩詩去年生下兒子步步，身材恢復迅速，產後6個月就復出拍戲《親愛的自己》，但近來新戲開播，卻有網友批評劉詩詩演技尷尬，甚至酸她老態，意外引發熱議，而劉詩詩接受陸媒訪問大方回應爭議，並說明自己的真實狀態。

劉詩詩在《親愛的自己》演出都會女性「李思雨」，看似是個職場菁英，但其實面臨著事業、感情的雙重困惑與壓力，近來她接受《新浪娛樂》訪問，聊到劇中的角色人設不受部份網友喜愛，劉詩詩說：「劇中沒有一個人設是完美的，這樣才真實」，坦言觀眾有爭議很正常也是好事，算是對角色的另一種認可。

劉詩詩聊自己的真實狀態。（圖／翻攝自微博）

接著被問到「導演沒有給你做過多的磨皮？拍起來能看到面部很真實的狀態。」劉詩詩則大方認當時產後「身體的激素水平（水準）還沒有完全下來（恢復），所以浮腫自己是能看到的」，加上拍攝很長時間，儘管體重沒變，但前後期有明顯差異，另外她也坦言為了真實表現，劇中頭髮沒太精緻，狀態也不會特別調整的很乾淨。

至於復出工作，是否會疏忽對家裡的照顧？劉詩詩透露不太有影響，平常會視訊或是上班前後陪伴孩子，工作和生活盡量找到平衡，另外還說演完李思雨，讓她說話變衝、更直接了。

(中時新聞網)