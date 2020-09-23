受到國外疫情嚴峻衝擊，民眾今年多不敢出國旅遊；國泰世華銀行與亞洲萬里通今天共同宣布，「亞洲萬里通聯名卡」權益嶄新突破再升級，以生活成就旅行為訴求，除海外消費外，國內旅遊、美食、生活、網購、娛樂等類別也納入，在家消費也能累積哩數，上市期間2元即可換1里數。

國泰世華銀總經理李偉正表示，亞洲萬里通聯名卡最具特色權益是「哩程加速器」，嶄新突破升級的是新增更多客戶日常消費的商戶，尤其疫情來襲、不能出國之際，卡友不必改變消費習慣，維持生活原貌，也就能兌換國內五星飯店，租車服務、生活品味商品等。

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」2015年攜手發行「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，當時以首創「哩程加速器」震撼市場；李偉正表示，嶄新上市後的聯名卡強調日常累哩的特性再放大，打造一張使用體驗更佳，回饋更好的哩程信用卡。

「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」嶄新上市，推出史上最優「亞洲萬里通」里數活動，新申辦卡友於上市期間除享新卡首刷禮外，再依卡友申請的卡級，最高可額外加贈1萬里數首刷好禮；以新戶申辦世界卡級別為例，活動期間一般消費累積達8萬元，即可享最優2元1里數。

「亞洲萬里通」觀察，台灣會員過去用里數兌換台日兩地的飯店住宿達5成，今年疫情影響帶動國旅熱潮，高達８成的會員們，轉而兌換台灣本地的飯店住宿；而獨家享有「旅遊獎勵」 9折里數兌換權益的國泰世華亞洲萬里通聯名卡，今年1月到9月用里數兌換飯店住宿的比例，更佔了「亞洲萬里通」台灣會員的6成，顯見聯名卡友們不僅懂賺，更享受以里數兌換而來的超值體驗。

順應宅渡假國旅熱潮，國泰世華首次與「亞洲萬里通」聯手推出「卡友專享飯店包宿兌換活動」，卡友只需以2萬「亞洲萬里通」里數，即可獨家兌換市價3萬2000元起的「花蓮瑞穗天合國際觀光酒店」3天2夜頂級國旅假期。

(中時 )