都是為了錢！台中市66歲李姓計程車運將，23日下午搭載一名男性乘客、從西屯區準備到龍井，行經龍井區竹師路時，突遭該男子勒住脖子並持美工刀刺殺頸部，運將嚇得掏出身上2000元現金，嫌犯則拿錢後逃逸。烏日警方案發後積極偵辦，6小時內在沙鹿逮獲22歲黃姓犯嫌。

這起事件發生在下午3點多，烏日警分局偵查隊長李振成指出，經調閱錄影監視器，發現該男子是名身材魁武的年輕人，經持續追查、比對指紋等跡證，晚間10時許宣布破案。

警方指出，從監視器畫面發現，該男子下午2點多從台灣大道、惠中路口搭乘計程車，佯稱要到龍井區南寮步道，但沿途以各種理由、多次要求李姓運將繞路，直到行經人車稀少的龍井區竹師路時，嫌犯疑見有機可趁，即從駕駛的右後方往前靠、從後側先勒住李姓運將頸部，隨即持美工刀割向李男頸部左前側；李姓運將雖受傷、仍理智的與對方談判，並拿出身上2000元現金交給對方，男子拿走錢後即徒步往龍井區山下逃逸。

李姓運將忍著傷口疼痛、獨自開車往另一方向找人求救，有在工地工作的工人見到、協助打電話報案，消防隊將他送醫救治。光田醫院整形外科主任吳文宏指出，運將左前頸部有道長12公分、深約6公分的割傷，所幸沒有傷及頸動脈或靜脈，經手術後仍需觀察，沒有生命危險。

而犯案過程都被監視器拍下，警方積極追查，晚間在沙鹿逮獲22歲黃姓犯嫌，他坦承，是因缺錢花用才犯案。

(中時新聞網)